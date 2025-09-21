  1. Privatkunden
«Wegen mangelhafter Erfüllung» Bürgerliches Konsumentenforum muss Subventionen zurückzahlen

ai-scrape

21.9.2025 - 10:23

Die ehemalige Vorsitzende der CVP-Frauen Babette Sigg ist Präsidentin des Konsumentenforums.
Die ehemalige Vorsitzende der CVP-Frauen Babette Sigg ist Präsidentin des Konsumentenforums.
KEYSTONE

Das Konsumentenforum steht in der Kritik, zu wirtschaftsnah zu agieren. Der Bund kürzte die Subventionen und verlangte einen Teil der Gelder zurück – inzwischen auch mit Mahnungen.

,

Keystone-ATS, Noemi Hüsser

21.09.2025, 10:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Konsumentenforum erhält jährlich 80'000 Franken Subventionen vom Bund, 2023 musste die Organisation rund die Hälfte der Gelder zurückzahlen.
  • Das Konsumentenforum rechtfertigt die Rückzahlungen mit einem strategischen Wandel.
  • Das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen hat in einer Verfügung geschrieben, dass die Finanzhilfe «wegen mangelhafter Erfüllung teilweise zurückgefordert» werde.
Mehr anzeigen

Das Konsumentenforum, das sich als Interessenvertretung von Konsument*innen versteht, sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, zu eng mit der Wirtschaft verbunden zu sein.

Der Bund hat dem Konsumentenforum nach Informationen der «SonntagsZeitung» über Jahre etliche Mahnungen geschickt. Leistungen wurden nicht oder nur mangelhaft erbracht und Fristen verpasst, wie die Zeitung schrieb.

Die Organisation setze sich aus liberaler Warte für den Schutz von Konsument*innen ein. Jährlich habe sie 80'000 Franken vom Eidgenössischen Büro für Konsumentenfragen (BFK) erhalten.

Für das Jahr 2023 musste die Organisation dem Bund rund die Hälfte der erhaltenen Subventionen zurückzahlen, wie die «SonntagsZeitung» dem Geschäftsbericht 2024 entnahm. Diese Rückforderung resultiere aus der unzureichenden Erfüllung der Anforderungen an die Konsumenteninformation. Auch für das Jahr 2024 sind Rückzahlungen vorgesehen.

Konsumentenforum rechtfertigt mit strategischem Wandel

Das Konsumentenforum rechtfertigt die Rückzahlungen mit einem strategischen Wandel, der den Fokus auf Ombudsstellen legt. Diese Ombudsstellen, die nicht subventionsberechtigt sind, stellten einen wichtigen Teil der Arbeit dar. Laut «Sonntagszeitung» hat das BFK in einer Verfügung geschrieben, dass die Finanzhilfe «wegen mangelhafter Erfüllung teilweise zurückgefordert» werde.

Die Kritik des BfK beziehe sich insbesondere auf die Inhalte des KF-Magazins, das die Vorgaben zur Konsumenteninformation nicht ausreichend erfüllt. Der Bund habe vorgeschlagen, geplante Artikel vor der Veröffentlichung zu prüfen, um die Relevanz im Hinblick auf das Konsumenten-Informations-Gesetz sicherzustellen.

