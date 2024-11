Die Verfolgungsjagd endete in einer Festnahme durch die Kantonspolizei St. Gallen. Symbolbild: Keystone

Am Donnerstag hat sich ein 22-jähriger Autofahrer einer Kontrolle der Kantonspolizei St. Gallen entzogen. Er war in fahrunfähigem Zustand und ohne Führerausweis unterwegs.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Sennwald SG nahm am Donnerstag eine Verfolgungsjagd ihren Anfang, die erst in Grabs SG endete.

Ein 22-jähriger Autofahrer flüchtete vor einer Polizeikontrolle, konnte aber letztlich verhaftet werden.

Er war ohne Führerausweis unterwegs. Mehr anzeigen

Ein 22-jähriger Mann ist am Donnerstag kurz vor Mitternacht mit einem Auto von Sennwald SG her in Richtung Frümsen gefahren. Als er das Auto beschleunigte, fuhr ihm eine Polizeipatrouille nach, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag in einer Mitteilung schreibt.

Demnach sei der Fahrer trotz der Aufforderung mit der Matrix «Stopp Polizei» einfach weitergefahren. Der 22-Jährige flüchtete in Richtung Sax, über die Erlenstrasse und in die Ewigkeitsstrasse. Er beschleunigte das Auto während der Fahrt mehrmals und missachtete trotz eingeschaltetem Blaulicht und Horn sämtliche Halteaufforderungen der Polizei.

Anschliessend fuhr er auf der Haagerstrasse in Richtung Gams, danach auf die Karmaad/Gulastrasse in Richtung Grabs. Die Verfolgungsjagd ging weiter auf die Werdenstrasse in Richtung Grabs Zentrum. Auf dem Hörnliweg verlangsamte er seine Fahrt, fuhr jedoch weiter auf die Kiesfangstrasse und hielt auf dem Marktplatz in Grabs an.

Dort konnte ihn die Polizei letztlich festnehmen. Der 22-Jährige war in fahrunfähigem Zustand unterwegs und nicht im Besitz eines Führerausweises. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht.