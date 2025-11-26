Mann (22) verliert Kontrolle über 700-PS-BMW – und durchbricht Lärmschutzwand

Der Unfallfahrer verletzte sich mit viel Glück nur leicht. Stadtpolizei Zürich

Am Dienstagabend kam es im Zürcher Stadtkreis 12 zu einem Verkehrsunfall. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt, festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Die Polizei sucht Zeugen.

«Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr ein junger Mann am Dienstag gegen 19.30 Uhr mit einem über 700 PS starken BMW M5 auf der Aubruggstrasse stadtauswärts», schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung. Aus noch unbekannten Gründen verlor er demnach die Kontrolle über das Fahrzeug, durchbrach auf der rechten Strassenseite eine Lärmschutzwand sowie das dahinterliegende Geäst.

Nur dank viel Glück sei der Lenker nur leicht verletzt worden und keine Drittpersonen zu Schaden gekommen. Nach einer Behandlung im Spital wurde der 22-jährige Schweizer festgenommen und der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt. Er muss sich wegen des Verdachts auf ein Raserdelikt verantworten und der Führerausweis wurde ihm durch die Polizei abgenommen.

Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Die Stadtpolizei Zürich bittet Personen, die Angaben zum Unfall oder zur Fahrweise des Lenkers am Dienstagabend machen können, sich zu melden.