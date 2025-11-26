Mann (22) verliert Kontrolle über 700-PS-BMW – und durchbricht Lärmschutzwand

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Verdacht auf Raserdelikt in Zürich Mann (22) verliert Kontrolle über 700-PS-BMW – und durchbricht Lärmschutzwand

Dominik Müller

26.11.2025

Der Unfallfahrer verletzte sich mit viel Glück nur leicht.
Der Unfallfahrer verletzte sich mit viel Glück nur leicht.
Stadtpolizei Zürich

Am Dienstagabend kam es im Zürcher Stadtkreis 12 zu einem Verkehrsunfall. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt, festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Die Polizei sucht Zeugen.

Dominik Müller

26.11.2025, 11:53

26.11.2025, 11:58

«Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr ein junger Mann am Dienstag gegen 19.30 Uhr mit einem über 700 PS starken BMW M5 auf der Aubruggstrasse stadtauswärts», schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung. Aus noch unbekannten Gründen verlor er demnach die Kontrolle über das Fahrzeug, durchbrach auf der rechten Strassenseite eine Lärmschutzwand sowie das dahinterliegende Geäst.

Nur dank viel Glück sei der Lenker nur leicht verletzt worden und keine Drittpersonen zu Schaden gekommen. Nach einer Behandlung im Spital wurde der 22-jährige Schweizer festgenommen und der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt. Er muss sich wegen des Verdachts auf ein Raserdelikt verantworten und der Führerausweis wurde ihm durch die Polizei abgenommen.

Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Die Stadtpolizei Zürich bittet Personen, die Angaben zum Unfall oder zur Fahrweise des Lenkers am Dienstagabend machen können, sich zu melden.

Meistgelesen

Migros schliesst vier Outlets – diese Filialen sind betroffen
Trumps Probleme in 7 Zahlen – und wie seine Partei jetzt zittert
Mann (22) verliert Kontrolle über 700-PS-BMW – und durchbricht Lärmschutzwand
Belinda Bencic: «Ein zweites Comeback wird es nicht geben»
Milliardär Richard Branson trauert um Ehefrau