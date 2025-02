Eine Fotografie von Louise vor ihrer Grundschule. AFP

In einem Wald nahe Paris ist ein Mädchen (11) tot gefunden worden. Ein 23-Jähriger hat die Tat gestanden

Nach dem Fund einer Mädchenleiche in einem Wald bei Paris hat ein 23-Jähriger die Tat gestanden. Der Hauptverdächtige habe sein Geständnis in Polizeigewahrsam abgelegt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Evry mit. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich weder um ein Sexualdelikt noch um einen Raubmord. Die Elfjährige war bekleidet, ihr Telefon lag neben der Leiche. Das Motiv des Täters blieb zunächst weiter unklar.

An den Händen des Mädchens waren DNA-Spuren des Verdächtigen gefunden worden. Der Gewahrsam für den jungen Mann sowie für drei weitere Verdächtige wurde verlängert. Laut Medienberichten handelt es sich um die Eltern und die Freundin des Mannes, die unter dem Verdacht stehen, das Verbrechen nicht gemeldet zu haben.

Mädchen wurde erstochen

Nach Informationen der Zeitung «Le Parisien» handelt es sich um einen jungen Mann, der in der Nähe der Familie der Elfjährigen wohnte. Er werde als videospielsüchtig und gewalttätig beschrieben, berichtet das Blatt.

Die elfjährige Louise war nach Angaben der Staatsanwaltschaft an Stichverletzungen gestorben. Das Mädchen war seit Schulschluss am Freitag vermisst worden. In der Nacht zum Samstag fanden Polizisten mit Hilfe von Spürhunden seine Leiche in einem Waldstück wenige hundert Meter von der Schule entfernt.