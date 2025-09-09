  1. Privatkunden
Dintikon AG Mann (23) überfällt Tankstelle – und wird Minuten später verhaftet

Dominik Müller

9.9.2025

Die Kantonspolizei Aargau hat einen Verdächtigen verhaftet.
Die Kantonspolizei Aargau hat einen Verdächtigen verhaftet.
Symbolbild: Kantonspolizei Aargau

Ein maskierter Mann überfiel am Montagabend eine Tankstelle in Dintikon AG. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen. Verletzt wurde niemand.

Dominik Müller

09.09.2025, 09:43

Am Montag, kurz vor 23 Uhr, betrat ein dunkel gekleideter Mann mit Maske eine Tankstelle in Dintikon. Er hatte ein Messer dabei und forderte gegenüber den Angestellten Bargeld, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Anschliessend flüchtete er zu Fuss.

Drittpersonen alarmierten demnach umgehend die Polizei. Diese leitete eine gross angelegte Fahndung ein. Nur Minuten später, unweit des Tatorts trafen die Einsatzkräfte auf einen jungen Mann, der auf die Täterbeschreibung passte. Der 23-jährige Schweizer wurde festgenommen.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau führt eine Strafuntersuchung.

