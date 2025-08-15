  1. Privatkunden
Gewaltdelikt in Zuzwil SG Mann (23) verletzt Eltern und Schwester mit Messer schwer

Dominik Müller

15.8.2025

Die Kantonspolizei St. Gallen hat den mutmasslichen Täter verhaftet.
Kantonspolizei St. Gallen

In Zuzwil SG hat sich am Freitag ein Gewaltdelikt ereignet. Dabei hat ein 23-Jähriger mutmasslich drei Familienangehörige schwer verletzt.

Dominik Müller

15.08.2025, 09:39

Am Freitag, kurz vor 2.20 Uhr, ist es in Zuzwil SG an der Unterdorfstrasse zu einer Gewalttat gekommen, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Ein 23-jähriger Filipino verletzte demnach mutmasslich seine Eltern und seine Schwester.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen der Polizei ging der 23-Jährige im Haus mit einem Messer auf seine Familienangehörigen los und verletzte sie schwer. Die ersteintreffende Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen habe den Beschuldigten vor dem Hausteil seiner Familie festnehmen können.

Vor dem Haus und im Innern fanden die Polizistinnen und Polizisten sowie weitere Rettungskräfte die drei verletzten Personen. Diese wurden durch den Rettungsdienst vor Ort betreut und anschliessend in verschiedene Spitäler gebracht.

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen werden die Hintergründe der Tat abgeklärt.

