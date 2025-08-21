Mann (24) lockt Bub (10) auf Chilbi in Wohnwagen und missbraucht ihn

Die Glarner Polizei informierte am Donnerstag. (Symbolbild) sda

In Glarus soll ein 24-jähriger Mann an einer Chilbi einen zehnjährigen Knaben in einen Wohnwagen gelockt und sexuell missbraucht haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest, er sitzt in Untersuchungshaft.

Ein schwerwiegendes Delikt erschüttert Glarus: Wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, soll ein 24-jähriger Mann am vergangenen Samstag einen zehnjährigen Knaben an der Chilbi angesprochen haben. Mit dem Versprechen, dieser könne etwas Geld verdienen, lockte er ihn demnach in einen Wohnwagen neben dem Festgelände.

«Darin kam es in der Folge zu Handlungen gegen die sexuelle Integrität des 10-Jährigen», teilte die Polizei mit. Das Kind konnte den Wohnwagen anschliessend verlassen und Angehörige alarmierten sofort die Behörden.

Der mutmassliche Täter wurde noch am selben Abend von der Kantonspolizei Glarus verhaftet. Auf Antrag der Staats- und Jugendanwaltschaft ordnete das Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen.

Aus Gründen des Opferschutzes geben Polizei und Staatsanwaltschaft keine weiteren Informationen zur Identität des Knaben preis. Für das Opfer und dessen Angehörige wurde psychologische Unterstützung organisiert.