«Brutale Tat» in Basel Mann (27) vergewaltigt Frau auf öffentlichem WC – 14 Jahre Gefängnis

Sven Ziegler

14.8.2025

Die Tat fand in diesem Park statt.
Die Tat fand in diesem Park statt.
Screenshot Google Maps

Ein 27-jähriger Spanier ist in Basel wegen einer besonders grausamen Vergewaltigung in einer Park-Toilette schuldig gesprochen worden. Das Strafgericht verurteilte ihn zu 14 Jahren und drei Monaten Haft sowie zu einem 15-jährigen Landesverweis.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

14.08.2025, 11:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Mann vergewaltigte im Dezember 2023 eine Frau brutal in einer Toilette an der Claramatte.
  • Im August 2024 versuchte er, eine 65-Jährige in ihrer Wohnung mehrfach zu vergewaltigen.
  • Das Gericht sprach eine Haftstrafe von 14 Jahren und drei Monaten sowie einen Landesverweis aus.
Mehr anzeigen

Das Basler Strafgericht hat am Donnerstag einen 27-jährigen spanischen Staatsangehörigen wegen mehrerer Sexualdelikte und weiterer Straftaten zu 14 Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Zudem wird er für 15 Jahre aus der Schweiz ausgewiesen. Die beiden Opfer erhalten jeweils 20’000 Franken Genugtuung.

So vergewaltigte der Mann im Dezember 2023 eine Frau in einer öffentlichen Toilette der Kleinbasler Parkanlage Claramatte auf besonders brutale Weise. Ende August 2024 drang er in eine fremde Wohnung ein und überfiel eine 65-jährige Frau, die er mehrfach zu vergewaltigen versuchte.

Für das Gericht stand ausser Zweifel, dass die Taten so abliefen, wie von der Anklage beschrieben. Die Strafe fiel etwas tiefer aus als die von der Staatsanwaltschaft geforderten 18 Jahre und 8 Monate, da es in einzelnen Anklagepunkten zu Freisprüchen kam – unter anderem beim Vorwurf der Lebensgefährdung und beim mutmasslichen Diebstahl eines Motorrads.

Der Verurteilte hatte die Tat in der Toilette bestritten und von einvernehmlichem Sex gesprochen. Die Frau habe dies als «Gefälligkeit» zur Tilgung angeblicher Schulden getan, so seine Darstellung. Sein Verteidiger forderte für den Übergriff in der Wohnung eine Freiheitsstrafe von lediglich drei Jahren.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

