Fahrzeug überschlägt sich Mann (30) nach Horror-Unfall auf Flughafen-Autobahn schwer verletzt

Dominik Müller

12.10.2025

Die Flughafen-Autobahn musste nach dem Unfall gesperrt werden.
Die Flughafen-Autobahn musste nach dem Unfall gesperrt werden.
BRK News

Bei Bülach ZH ist am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer verunfallt. Der 30-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

Redaktion blue News

12.10.2025, 09:59

12.10.2025, 10:01

Am Sonntagmorgen, gegen 5.45 Uhr, war ein 30-jähriger Deutscher auf der Autobahn A51 in Richtung Flughafen unterwegs. Zwischen Bülach-West und Bülach-Süd kollidierte er in einer Linkskurve aus noch unbekannten Gründen mit der Mittelleitplanke, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich gegenüber «BRK News» erklärt.

Das Fahrzeug schleuderte daraufhin zurück auf die Fahrbahnen, geriet anschliessend auf den Grünstreifen neben der Autobahn und kam nach einem Überschlag seitlich liegend zum Stillstand. Der Fahrzeuglenkende verletzte sich dabei schwer und musste nach der erstmedizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden.

Die Autobahn musste im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Unfallursache ist derzeit unbekannt und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt.

