Tödlicher Unfall in Luzern Mann (31) wird von Gütschbahn erfasst und stirbt

Dominik Müller

18.8.2025

Die Luzerner Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild)
Die Luzerner Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild)
Keystone

Am Samstagabend hat sich bei der Gütschbahn in der Stadt Luzern ein Unfall ereignet, bei welchem ein 31-jähriger Mann tödliche Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht Zeugen.

Dominik Müller

18.08.2025, 12:06

Auf dem Trassee der Gütschbahn in der Stadt Luzern hat sich am Samstag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 31 Jahre alter Mann begab sich auf das Gleis der Standseilbahn und wurde von der talwärtsfahrenden Kabine erfasst.

Der Mann habe beim Unfall schwere Verletzungen erlitten, teilt die Luzerner Polizei am Montag mit. Er sei diesen vor Ort erlegen. Wie und wieso der Mann auf das Trasse der Bahn gelangte, war am Montag nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können.

Die Bahn verbindet über eine Strecke von 180 Meter die Stadt Luzern mit dem Hausberg Gütsch. Die beiden Kabinen verkehren unabhängig voneinander auf parallelen Gleisen als Schräglifte. Die Passagiere drücken wie in einem Aufzug auf einen Knopf und setzen die Bahn so selbständig in Bewegung.

