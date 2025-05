Die Kantonspolizei Bern rückte am Montag aufgrund eines tödlichen Arbeitsunfalls aus. Symbolbild: Keystone

Am Montagmorgen ist es in Aeschlen bei Oberdiessbach BE zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Mann verletzte sich dabei schwer und erlag am Montagabend seinen Verletzungen im Spital.

Redaktion blue News Dominik Müller

Der Kantonspolizei Bern wurde am Montag, kurz nach 9.40 Uhr, ein Arbeitsunfall an der Lindenstrasse in Aeschlen bei Oberdiessbach gemeldet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen stürzte ein Mann bei Unterhaltsarbeiten an einem Heukran aus noch zu klärenden Gründen mehrere Meter in die Tiefe. Ein sofort ausgerücktes Ambulanzteam und ein Team der Rega haben umgehend Rettungsmassnahmen eingeleitet und den Schwerverletzten in kritischem Zustand ins Spital geflogen.

Dort verstarb der Mann im Verlaufe des Montagabends an seinen schweren Verletzungen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 34-jähriger Schweizer aus dem Kanton Bern.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland ist eine Untersuchung zur Klärung der genauen Umstände des Unfalls im Gang.