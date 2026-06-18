Mann (59) stürzt am HB Zürich auf Gleis – tot

Die Kantonspolizei Zürich untersucht noch die Unfallursache am Zürcher HB. Symbolbild: Keystone

Im Zürcher Hauptbahnhof ist am späten Mittwochabend ein Mann zwischen das Perron und einen ausfahrenden Zug gefallen und tödlich verletzt worden.

Redaktion blue News Dominik Müller

Kurz vor 23 Uhr meldeten Passanten am Mittwoch, dass am Hauptbahnhof Zürich eine leblose Person auf den Schienen beim Gleis 4 liegen würde. Trotz Reanimation der schnell vor Ort eingetroffenen Rettungskräfte verstarb der 59-jährigen Mann noch vor Ort aufgrund seiner schweren Verletzungen, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen könne eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Der Mann habe sich mutmasslich zu nahe am Gleisbereich aufgehalten und geriet aus bislang ungeklärten Gründen aus dem Gleichgewicht. In der Folge stürzte er zwischen das Perron und den ausfahrenden Zug auf die Geleise.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungswagen und ein Notarzt von Schutz & Rettung Zürich, die Transportpolizei, die Tanssicura, Funktionäre der SBB sowie der zuständige Staatsanwalt im Einsatz.