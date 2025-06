Die Luzerner Polizei hat am Montag einen 65-Jährigen festgenommen. Symbolbild: Keystone

Ein 65-jähriger Mann hat am Montag in Beromünster LU zwei Personen verletzt. Das Motiv ist unklar.

Am Montagnachmittag hat ein 65-jähriger Mann in Gunzwil, einem Ortsteil der Gemeinde Beromünster LU, zwei Personen mit einem unbekannten Gegenstand verletzt. Beide Personen befinden sich in Spitalpflege, wie die Staatsanwaltschaft Luzern mitteilt.

Danach habe sich der Mann in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Gunzwil versteckt. Die Anwohner konnten unverletzt aus dem Gebäude evakuiert werden. Der Mann konnte von der Luzerner Polizei festgenommen werden.

Das Motiv der Tat ist bisher unbekannt. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.