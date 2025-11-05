  1. Privatkunden
Münchwilen TG Mann (70) wird tot bei Treppe aufgefunden – Polizei sucht Zeugen

Dominik Müller

5.11.2025

Die Kantonspolizei Thurgau bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Die Kantonspolizei Thurgau bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Symbolbild: Keystone

In Münchwilen TG ist ein 70-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Redaktion blue News

05.11.2025, 15:47

Ein Mann ist am Dienstagabend in Münchwilen TG verstorben, nachdem er am Fuss einer Treppe aufgefunden worden war. Gegen 22 Uhr meldete ein Passant der Kantonalen Notrufzentrale, dass bei der Aussentreppe einer Liegenschaft an der Schmidstrasse eine leblose Person liege, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt.

Trotz rasch eingeleiteter Reanimationsmassnahmen und medizinischer Hilfe durch den Rettungsdienst sei der 70-jährige Schweizer wenig später verstorben.

Die Umstände des Falles werden durch die Kantonspolizei Thurgau und die Staatsanwaltschaft Frauenfeld abgeklärt. Zur Klärung der Todesursache wurde der Verstorbene ins Institut für Rechtsmedizin nach St. Gallen gebracht.

Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Münchwilen zu melden.

