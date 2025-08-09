  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Cazis GR Autofahrer (79) fährt in Rennvelo-Gruppe – zwei Frauen verletzt

Dominik Müller

9.8.2025

Beim Unfall kamen zwei Velofahrerinnen zu Fall.
Beim Unfall kamen zwei Velofahrerinnen zu Fall.
Kantonspolizei Graubünden

Am Freitag hat sich in Cazis GR eine Kollision zwischen einem Personenwagen und zwei Rennradfahrerinnen ereignet. Zwei Frauen mussten ins Spital transportiert werden.

Dominik Müller

09.08.2025, 07:53

09.08.2025, 07:56

Eine Rennradgruppe, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen, fuhr am Freitag auf der Italienischen Strasse H13 von Rothenbrunnen in Richtung Thusis. Um 14.45 Uhr schloss ein 79-jähriger Autofahrer von hinten auf die Gruppe auf und kollidierte gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden mit sicherlich einer der beiden Frauen.

Die 39- und 46-jährigen Frauen stürzten laut Polizeimeldung und wurden dabei verletzt. Eine der beiden Frauen zog sich mittelschwere, die andere leichte Verletzungen zu. Ein Team der Rettung Mittelbünden betreute die beiden und transportierte sie ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.

Meistgelesen

Das raten Experten der Schweiz im Umgang mit Donald Trump
Tochter (18) spart lange für Vaters Grabstein – Gemeinde lässt ihn entfernen
Streit in St. Gallen artet aus – Mann (54) stirbt noch vor Ort
Wie andere Länder nach Trumps Zoll-Hammer zur F-35 stehen
Zwei Töfffahrer stürzen am Grossen St. Bernhard – einer stirbt