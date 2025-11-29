  1. Privatkunden
DE

Niederteufen AR Mann (85) fährt 40-Meter-Hang hinunter – und landet im Bach

Dominik Müller

29.11.2025

Der Mann überstand den Unfall unverletzt.
Der Mann überstand den Unfall unverletzt.
Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Am Freitagnachmittag hat in Niederteufen AR ein 85-Jähriger einen Selbstunfall verursacht. Er hat sich beim Unfall nicht verletzt.

Dominik Müller

29.11.2025, 10:46

Kurz vor 16.30 Uhr fuhr ein 85-jähriger Autofahrer am Freitag von Stein AR herkommend in Richtung Niederteufen. Kurz nach der Abwasserreinigungsanlage, in einer Linkskurve, fuhr der Mann geradeaus. Dabei geriet er über den rechten Strassenrand und fuhr rund 40 Meter einen steilen Wiesenhang hinunter, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden schreibt.

Schliesslich kam das Fahrzeug demnach im Bachbett des Klosterbaches zum Stillstand. Als Unfallursache steht ein medizinisches Problem im Vordergrund. Der Mann konnte den Personenwagen unverletzt verlassen. Er wurde für weitere Abklärungen in ein Spital überführt.

Der Führerausweis wurde dem 85-Jährigen noch vor Ort abgenommen. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.

