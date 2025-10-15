Mann begleitet Frau nach Hause und vergewaltigt sie – Polizei sucht Zeugen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Näfels GL Mann begleitet Frau nach Hause und vergewaltigt sie – Polizei sucht Zeugen

Dominik Müller

15.10.2025

Die Kantonspolizei Glarus bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Die Kantonspolizei Glarus bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Symbolbild: Keystone/Gian Ehrenzeller

Im Kanton Glarus sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu einer Vergewaltigung machen können.

Dominik Müller

15.10.2025, 11:19

Das Opfer war gemäss Polizeimeldung mit dem Zug von Glarus nach Näfels-Mollis unterwegs. Dort wurde sie von einer unbekannten Täterschaft angesprochen. Beide Personen stiegen am Bahnhof Näfels-Mollis aus. Der Täter bot der Frau an, sie auf dem Heimweg zu begleiten.

Auf der Wiese auf dem linksseitigen Linthdamm (Seite Näfels), in der Nähe der Netstal Maschinenfabrik, kam es gemäss Aussage der Frau zum unfreiwilligen Geschlechtsverkehr mit dem sie begleitenden Mann.

Der Mann wird als ungefähr 160cm bis 170cm gross beschrieben, soll etwa 25 Jahre alt sein und dunkelbraune Haare haben.

Meistgelesen

«Das Halbtax bleibt» – Alliance Swisspass dementiert Berichte
Mann begleitet Frau nach Hause und vergewaltigt sie – Polizei sucht Zeugen
Trump-Regierung entzieht Visa wegen Kirk-Kommentaren +++ LA ruft Notstand aus
«Weil wir uns nicht alles unterjubeln lassen» – beliebtes Resti schliesst
Überrascht Trump die Welt beim Raketen-Gipfel erneut?