Mann bei Aushubarbeiten in Lyss BE verschüttet und verstorben

Bei Aushubarbeiten in einem Garten ist am Samstag in Lyss BE ein Mann in eine Lehmgrube gestürzt und verschüttet worden. Er konnte nur noch tot geborgen werden, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.
Der Arbeitsunfall ereignete sich an der Kirchenfeldstrasse kurz vor Mittag. Drittpersonen und die sofort ausgerückte Feuerwehr Lyss hätten nach dem Sturz des Mannes erfolglos Bergungsarbeiten eingeleitet, hiess es weiter.
Der Verstorbene ist formell noch nicht identifiziert. Die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und die Polizei haben eine Untersuchung eingeleitet, um den genauen Unfallhergang zu klären.
Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden
Die Huajiang Grand Canyon Bridge besteht den ultimativen Belastungstest und wird voraussichtlich Ende September eröffnen. Im Video erfährst du mehr über die Merkmale des Megabaus.
12.09.2025
Einzigartiger Bungee-Jump: Von einem Heissluftballon 600 Meter in die Tiefe springen
Würdest du einen Bungee-Jump von einem Heissluftballon aus machen? In der Schweiz kennt man den Sprung von Brücken oder Dämmen – in Stockholm in Schweden das auch direkt aus der Luft.
12.09.2025
Trauer um «Polizeiruf»-Star: Horst Krause stirbt mit 83 Jahren.
Berlin, 08.09.2025:
Trauer um «Polizeiruf 110»-Star
Horst Krause stirbt am Freitag im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow
Krause – der brummige Dorfpolizist
Mit Hund im Beiwagen seines Motorrads wurde er bundesweit bekannt und begeisterte die Zuschauer
In der ARD-Reihe «Polizeihauptmeister Krause» ging es um das Leben seiner Figur und deren Familie
Krause wurde 1941 nahe Danzig geboren und wuchs in Ludwigsfelde auf
Schon in der Schule ein Klassenclown
Er beginnt seine Karriere bereits in der DDR und bleibt bis heute Kult
08.09.2025
