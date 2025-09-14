  1. Privatkunden
Tragischer Unfall Mann bei Aushubarbeiten in Lyss BE verschüttet und verstorben

SDA

14.9.2025 - 12:04

Am Samstag kam es zu einem tragischen Unfall in Lyss. 
Imago

Bei Aushubarbeiten ist in Lyss BE ein Mann in eine Grube gestürzt und verschüttet worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Lyss BE stürzte am Samstag ein Mann bei Aushubarbeiten in eine Lehmgrube und wurde verschüttet.
  • Feuerwehr und Drittpersonen versuchten vergeblich, ihn zu bergen; er konnte nur noch tot geborgen werden.
  • Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen den genauen Unfallhergang, die Identität des Verstorbenen ist noch nicht formell bestätigt.
Mehr anzeigen

Bei Aushubarbeiten in einem Garten ist am Samstag in Lyss BE ein Mann in eine Lehmgrube gestürzt und verschüttet worden. Er konnte nur noch tot geborgen werden, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Der Arbeitsunfall ereignete sich an der Kirchenfeldstrasse kurz vor Mittag. Drittpersonen und die sofort ausgerückte Feuerwehr Lyss hätten nach dem Sturz des Mannes erfolglos Bergungsarbeiten eingeleitet, hiess es weiter.

Der Verstorbene ist formell noch nicht identifiziert. Die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und die Polizei haben eine Untersuchung eingeleitet, um den genauen Unfallhergang zu klären.

