Mann bei Aushubarbeiten in Lyss BE verschüttet und verstorben

Bei Aushubarbeiten ist in Lyss BE ein Mann in eine Grube gestürzt und verschüttet worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Bei Aushubarbeiten in einem Garten ist am Samstag in Lyss BE ein Mann in eine Lehmgrube gestürzt und verschüttet worden. Er konnte nur noch tot geborgen werden, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Der Arbeitsunfall ereignete sich an der Kirchenfeldstrasse kurz vor Mittag. Drittpersonen und die sofort ausgerückte Feuerwehr Lyss hätten nach dem Sturz des Mannes erfolglos Bergungsarbeiten eingeleitet, hiess es weiter.

Der Verstorbene ist formell noch nicht identifiziert. Die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und die Polizei haben eine Untersuchung eingeleitet, um den genauen Unfallhergang zu klären.