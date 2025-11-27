Der Mann brach in der Eisdecke des Lago Bianco ein. Kapo GR

Am Bernina Hospiz ist am Mittwochnachmittag ein Mann in den teilweise gefrorenen Lago Bianco eingebrochen. Rettungskräfte bargen den 66-Jährigen mit der Rega-Winde, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Lokführer bemerkte im Eis ein Loch und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Rega fand den verunfallten Mann und versuchte, ihn zu reanimieren.

Der 66-Jährige starb noch vor Ort; die Polizei untersucht den Hergang. Mehr anzeigen

Am Mittwochnachmittag ist am Bernina Hospiz ein Schneeschuhwanderer im teilweise zugefrorenen Lago Bianco eingebrochen. Gegen 17 Uhr bemerkte ein Lokomotivführer der Rhätischen Bahn ein Loch in der Eisdecke und darin liegende Gegenstände. Er alarmierte sofort die Rettungsdienste.

Eine Rega-Crew lokalisierte die Stelle aus der Luft und entdeckte die im Wasser treibende Person. Mit der Winde wurde der Mann aus dem See geborgen, während die Einsatzkräfte umgehend mit Wiederbelebungsmassnahmen begannen. Dennoch konnte der Notarzt nur noch den Tod des 66-Jährigen feststellen.

Wie es zum Einbruch kam, ist derzeit unklar. Die Kantonspolizei Graubünden und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen.