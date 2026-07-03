In Rapperswil-Jona hat ein Badeunfall ein tödliches Ende genommen. Ein 81-jähriger Mann brach im Wasser zusammen.

Ein 81-Jähriger ist am Donnerstag im Seebad in Rapperswil-Jona SG gestorben. Der Mann war im Wasser zusammengebrochen. Trotz schneller Hilfe mussten die Rettungskräfte die Reanimation abbrechen, teilte die Polizei mit.

Der in der Region wohnhafte Schweizer hatte sich ins Wasser begeben und brach dort zusammen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Die Badeaufsicht habe den Mann umgehend aus dem Wasser gerettet und mit der Reanimation begonnen.

«Diese musste leider nach längerer Fortsetzung von den hinzugerufenen Rettungskräften abgebrochen werden», schrieb die Polizei weiter. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft untersucht sie den Todesfall.