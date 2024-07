Die Berner Polizei ermittelt. (Symbolbild) sda

In Bern-Liebefeld hat sich Ende Juni ein Mann vor einem Kind entblösst. Die Polizei ermittelt.

zis Sven Ziegler

In Bern-Liebefeld hat sich Ende Juni ein Mann vor einem Kind entblösst.

Die Polizei ermittelt.

Am Montag, 24. Juni, kurz vor 12.10 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein verdächtiges Verhalten gemeldet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war am vorherigen Tag, am 23. Juni, ein Mädchen an der Kreuzung Maienweg und Sportweg in Liebefeld unterwegs, als ein Mann, welcher ein Fahrrad bei sich hatte, sich vor diesem Mädchen entblösste.

Das betroffene Mädchen hat der Situation keine grosse Beachtung geschenkt und machte sich sogleich auf den Weg nach Hause.

Der Mann sei zwischen 40-50 Jahre alt und von fester Statur gewesen. Er habe eine Schirmmütze mit einem Pompon getragen und habe Berndeutsch gesprochen. Auffällig sei sein Fahrrad gewesen, welches auf dem Gepäckträger einen türkisfarbenen Korb mit einem Blumenkleber hatte. Das Lenkrad des Fahrrades war rostig oder rostfarben und das Schutzblech hinten war rot.

Zur Klärung der Ereignisse sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen im Gang.