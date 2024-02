Verdächtiger im Fall Maddie wegen fünf Sexualstraftaten vor Gericht

Braunschweig, 16.02.2024: Das Verschwinden der dreijährigen Britin Madeleine McCann hatte 2007 europaweit für Entsetzen gesorgt. Am heutige Freitag steht der in dem Fall mordverdächtige Deutsche in Braunschweig vor Gericht. Allerdings geht es nicht um den Fall Maddie. Der 47 Jahre alten Christian B. muss sich wegen mehrerer in Portugal begangener Sexualstraftaten verantworten. Gegen den vorbestraften Sexualstraftäter wird seit einigen Jahren wegen Mordverdachts im Fall Madeleine McCann ermittelt. Das dreijährige britische Mädchen verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz. Die deutschen Ermittler gehen davon aus, dass Maddie tot ist, obwohl bisher keine Leiche gefunden wurde. Eine Anklage gegen den 47-Jährigen wurde in diesem Fall bisher nicht erhoben.

