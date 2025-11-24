  1. Privatkunden
Bern Mann fährt in Betonumrandung – tot

Lea Oetiker

24.11.2025

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14.25 Uhr im Bereich der Kreuzung Eymattstrasse/Neue Murtenstrasse.
Der Unfall ereignete sich kurz nach 14.25 Uhr im Bereich der Kreuzung Eymattstrasse/Neue Murtenstrasse.
Screenshot Google Maps

Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag in Bern nach einem Selbstunfall an der Neuen Murtenstrasse ums Leben gekommen. Der 41-Jährige verlor aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Lea Oetiker

24.11.2025, 11:09

24.11.2025, 11:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Bern ist am Sonntagnachmittag ein 41-jähriger Autofahrer nach einem Selbstunfall an der Neuen Murtenstrasse gestorben.
  • Er verlor aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Betonumrandung.
  • Teile des Fahrzeugs beschädigten ein anderes Auto, und die Autobahnabfahrt Bern-Bethlehem musste vorübergehend gesperrt werden.
Mehr anzeigen

Am Sonntagnachmittag ist es in Bern zu einem schweren Selbstunfall gekommen. Ein 41-jähriger Autofahrer verlor auf der Neuen Murtenstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen eine Betonumrandung. Der Mann wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, wo er kurz darauf verstarb, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14.25 Uhr im Bereich der Kreuzung Eymattstrasse/Neue Murtenstrasse. Laut Polizei war der Lenker vom Westside her in Richtung Stadt unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen geradeaus über die Kreuzung fuhr.

Durch den Aufprall wurden Teile des Sicherungskastens auf die darüberliegende Autobahn geschleudert und beschädigten ein vorbeifahrendes Fahrzeug.

Während der Unfallarbeiten blieb die Autobahnabfahrt A1 Bern-Bethlehem gesperrt, und der Verkehr wurde umgeleitet. Im Einsatz standen neben mehreren Spezialdiensten der Kantonspolizei auch die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

