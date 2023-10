Mann friert in Gletscherspalte in Saas-Fe fest Ein verunfallter Skifahrer steckt in einer Gletscherspalte fest: Rettungskräfte müssen den Mann freispitzen. Bild: Air Zermatt Der verunfallte Skifahrer muss mehre Stunden ausharren. Bild: Air Zermatt Mit einer aufwendigen Rettungsaktion wird der Skifahrer schliesslich befreit. Bild: Air Zermatt Das Unfallopfer kommt mit starken Unterkühlungen ins Spital. Bild: Air Zermatt Mann friert in Gletscherspalte in Saas-Fe fest Ein verunfallter Skifahrer steckt in einer Gletscherspalte fest: Rettungskräfte müssen den Mann freispitzen. Bild: Air Zermatt Der verunfallte Skifahrer muss mehre Stunden ausharren. Bild: Air Zermatt Mit einer aufwendigen Rettungsaktion wird der Skifahrer schliesslich befreit. Bild: Air Zermatt Das Unfallopfer kommt mit starken Unterkühlungen ins Spital. Bild: Air Zermatt

Nach dem Sturz in eine fünf Meter tiefe Gletscherspalte muss ein Mann in Saas-Fee VS dort mehrere Stunden ausharren. Der Verunfallte friert fest und muss von Rettungskräften ausgespitzt werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Skifahrer ist in Saas-Fee VS abeseits der Piste unterwegs und fällt fünf Meter tief in eine Gletscherspalte.

Sein Verschwinden wird erst nach einigen Stunden bemerkt. In dieser Zeit ist ist der Verunfallte in der Geltscherspalte festgefroren.

Rettungskräfte müssen den stark unterkühlten Mann ausspitzen und bringen ihn ins Spital. Mehr anzeigen

Er war allein, neben der Piste unterwegs und stürzte in eine Gletscherspalte: Weil er darin festfror, musste ein Skifahrer in der Nähe von Saas-Fee mit einer aufwendigen Rettungsaktion befreit werden.

Mehr als drei Stunden steckte ein Skifahrer am Montag im Skigebiet von Saas-Fee VS in einer Gletscherspalte fest. Der Mann war etwa zehn Meter abseits der Piste unterwegs, als eine Schneebrücke nachgab und er fünf Meter tief stürzte, wie der Rettungsdienst Air Zermatt jetzt mitteilte.

Der Mann sei am Morgen allein unterwegs gewesen, seinen Kollegen fiel seine Abwesenheit erst nach mehreren Stunden auf, schildert Air Zermatt die Ereignisse. Gegen Mittag wurden die Rettungskräfte schliesslich alarmiert.

Mann muss aus der Spalte ausgespitzt werden

Unverzüglich eingeflogene Spezialisten fanden den Mann anhand von Spuren im Schnee. Doch weil der verunglückte Skifahrer zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Stunden lang in der Gletscherspalte feststeckte, war er ins Eis geschmolzen: Rettungskräfte mussten den Mann regelrecht aus der Spalte ausspitzen.

Es habe mehr als eine Stunde gedauert, den Mann zu befreien, heisst es in einer Medienmitteilung. Nachdem der Verletzte gerettet worden war, betrug seine Körpertemperatur gerade noch 33 Grad. Er wurde stark unterkühlt ins Spital nach Sion geflogen, das er mittlerweile wieder verlassen konnte.