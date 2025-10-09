  1. Privatkunden
Tödlicher Unfall in Werdenberg SG Mann fällt von Rasenmäher in Bach und stirbt

Samuel Walder

9.10.2025

Die Kantonspolizei St. Gallen informierte am Donnerstag über den Vorfall. 
Die Kantonspolizei St. Gallen informierte am Donnerstag über den Vorfall. 
Keystone/

In Werdenberg SG ist am Mittwochnachmittag ein Mann bei Arbeiten mit einem Aufsitzrasenmäher tödlich verunfallt. Er fiel aus unerklärlichen Gründen in einen Bach.  

Samuel Walder

09.10.2025, 15:11

Ein 68-jähriger Schweizer war in der Gemeinde Werdenberg SG mit einem Aufsitzrasenmäher unterwegs.

Aus unbekannten Gründen stürzte der Mann mit dem Aufsitzrasenmäher ins Bachbett des Limserbach und wurde dabei tödlich verletzt.

