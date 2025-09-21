  1. Privatkunden
Geladene Schusswaffe weggeworfen Mann flüchtet in Thal SG mit Auto vor Polizeikontrolle

SDA

21.9.2025 - 16:08

Ein 26-jähriger Autofahrer ohne Führerausweis hat sich am Samstagnachmittag in Thal SG eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geleistet. (Symbolbild)
Ein 26-jähriger Autofahrer ohne Führerausweis hat sich am Samstagnachmittag in Thal SG eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geleistet. (Symbolbild)
Bild: Keystone

Ein 26-jähriger Autofahrer ohne Führerausweis ist in Thal, Kanton St. Gallen, vor einer Polizeikontrolle geflohen. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit von Staad nach Rheineck und wieder zurück, wo er sich versteckte und schliesslich festgenommen wurde.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

21.09.2025, 16:08

21.09.2025, 16:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Polizei lieferte sich in Thal mit einem Autofahrer eine Verfolgungsjagd.
  • Es kam dabei zu mehreren Gefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmenden.
  • Ein Polizeihund entdeckte später den versteckten Mann, der dann festgenommen wurde.
Mehr anzeigen

Eine Patrouille der Kantonspolizei bemerkte im Bereich des Hafens Staad (Gemeinde Thal) ein Auto – und wollte dieses zur Kontrolle anhalten. In der Folge ergriff der Autofahrer die Flucht.

Diese führte quer durch Rheineck SG zurück Richtung Thal, teils in falscher Fahrtrichtung durch Einbahnstrassen und durch Fahrverbote. Laut der Polizei kam es dabei zu mehreren Gefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmenden. Auch verursachte der Fahrer mehrere Kollisionen. Aus Sicherheitsgründen mussten die mittlerweile hinzugezogenen Patrouillen die Verfolgung in Thal abbrechen, wie es weiter hiess.

Anlässlich einer Fahndung wurde das Auto dann verlassen auf einem Firmenareal im Industriegebiet aufgefunden. Ein Diensthund konnte dort die Fährte des geflüchteten Autofahrers aufnehmen. Daraufhin wurde er in einem Versteck gefunden und festgenommen. Laut der Polizei besteht bei dem 26-Jährigen der Verdacht auf Fahrunfähigkeit, weshalb er eine Blut- und Urinprobe abgeben musste.

Flüchtender wirft Waffe aus dem Fenster

Dem Kosovaren werden nebst Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht und gegen das Betäubungsmittelgesetz auch eine Widerhandlung gegen das Waffengesetz vorgeworfen, wie die St. Galler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Denn während der Fahrt beobachteten die Patrouillen, wie ein vorerst unbekannter Gegenstand aus dem flüchtenden Fahrzeug geworfen wurde. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine Tasche mit einer geladenen Schusswaffe. Weiter wurde auch ein mutmassliches Betäubungsmittel bei dem Mann gefunden.

