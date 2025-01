Die Kantonspolizei Solothurn bittet bei der Suche nach den mutmasslichen Angreifern um die Hilfe von Zeugen. Symbolbild: Keystone

In Grenchen SO haben am Mittwochabend vier unbekannte Männer einen Fussgänger angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Fussgänger ist am Mittwoch in Grenchen SO von vier Unbekannten angegriffen worden.

Das Opfer musste ins Spital eingeliefert werden. Mehr anzeigen

Am Mittwoch war ein 56-jähriger Mann mit seinem Hund zwischen dem Bahnhof Süd und dem Kunsthaus in Grenchen SO unterwegs. Um zirka 21.30 Uhr sind ihn vier derzeit unbekannte Männer tätlich angegangen, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt.

Dabei habe sich das Opfer Verletzungen zugezogen, die eine Einweisung in ein Spital erforderlich machten. Die vier Männer, die alle eine schwarze Jacke trugen, konnten nach dem Vorfall unerkannt entkommen.

Die Polizei hat umgehend Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.