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Zürich Mann gerät unter Uetlibergbahn – schwer verletzt

Lea Oetiker

6.6.2026

An der Haltestelle Friesenberg hielt sich der Mann auf, als er aus noch ungeklärten Gründen unter den Zug geriet.
An der Haltestelle Friesenberg hielt sich der Mann auf, als er aus noch ungeklärten Gründen unter den Zug geriet.
KEYSTONE

Ein 68-jähriger Mann ist am Freitagabend bei der Haltestelle Friesenberg in Zürich von einer ausfahrenden SZU-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Die Unfallursache ist unklar, die Polizei sucht Zeugen.

Lea Oetiker

06.06.2026, 10:57

06.06.2026, 11:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 68-jähriger Mann ist am Freitagabend bei der Haltestelle Friesenberg in Zürich von einer ausfahrenden SZU-Bahn erfasst und schwer verletzt worden.
  • Der Mann geriet aus noch ungeklärten Gründen unter den Zug, nachdem dieser Richtung Uetliberg losgefahren war.
  • Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bisher nicht.
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Am Freitag ist es bei der Haltestelle Friesenberg im Kreis 3 zu einem schweren Unfall gekommen. Kurz nach 20 Uhr wurde ein 68-jähriger Mann von einer ausfahrenden S10 der Sihltal-Zürich-Uetlibergbahn (SZU) erfasst, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Mann auf dem Perron neben dem stehenden Zug auf. Als dieser in Richtung Uetliberg losfuhr, geriet er aus noch ungeklärten Gründen unter die Zugkomposition. Der Lokführer leitete umgehend einen Notstopp ein.

Einsatzkräfte der Stadtpolizei Zürich leisteten Erste Hilfe, bevor der Mann durch Schutz & Rettung Zürich sowie die Berufsfeuerwehr geborgen wurde. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Spital gebracht.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes und des Forensischen Instituts Zürich sicherten Spuren. Auch die SBB und die Transportpolizei standen im Einsatz.

Die Stadtpolizei Zürich bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 044 411 71 17 zu melden.

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