Mann greift in Schaffhausen mehrere Personen an

Am Sonntagmorgen wurde ein Mann verhaftet, der vier Personen angegriffen hat, darunter auch zwei Kinder, tätlich angegriffen und zum Teil verletzt haben soll.

Lea Oetiker

Der Anruf ging um 9.40 Uhr bei der Polizei in Schaffhausen ein, dass bei einer Tankstelle an der Hochstrasse in der Stadt Schaffhausen ein Mann eine Frau ohne erkennbaren Grund tätlich angegriffen haben soll.

Nachdem ein Zeuge versuchte den Mann zu stoppen, soll der mutmasslich 25-jährige Täter – gemäss jetzigen Erkenntnissen – über die Finsterwaldstrasse in Richtung Wiesenweg geflüchtet sein.

Dort soll er wahllos auf zwei Kinder eingeschlagen haben. Die Kinder wurden dabei verletzt und mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der Schaffhauser Polizei gelang es kurze Zeit nach den Taten den Mann zu verhaften.

Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe zur Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen.