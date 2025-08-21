  1. Privatkunden
Frau (20) verletzt Mann greift wahllos Passagiere in Zürcher S-Bahn an 

Sven Ziegler

21.8.2025

Ein Mann attackierte wahllos Passagiere. (Symbolbild)
sda

In einer S-Bahn im Zürcher Weinland kam es am Mittwochmittag zu einem Zwischenfall: Ein 25-jähriger Mann griff Passagiere an und verletzte dabei eine junge Frau.

Sven Ziegler

21.08.2025, 10:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 25-jähriger Schweizer pöbelte am Mittwoch Passagiere in der S12 an.
  • Eine 20-Jährige stellte sich couragiert zwischen ihn und eine angegriffene Frau.
  • Die Kantonspolizei Zürich nahm den Mann in Andelfingen fest.
Mehr anzeigen

Kurz nach 13 Uhr gerieten mehrere Fahrgäste der S-Bahn-Linie 12 zwischen Dachsen und Marthalen in eine brenzlige Situation. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Zürich begann ein 25-jähriger Mann, andere Passagiere anzupöbeln.

Schliesslich attackierte er eine Frau in einem Abteil. Eine 20-Jährige griff beherzt ein und stellte sich dem Angreifer in den Weg. So konnte die attackierte Frau fliehen. Doch der Mann wandte sich daraufhin gegen die Helferin und verletzte sie.

Festnahme in Andelfingen ZHMann greift Passagiere in Zürcher S-Bahn an

In Marthalen gelang es der verletzten 20-Jährigen, aus dem Zug auszusteigen und sich in Sicherheit zu bringen. Die Kantonspolizei Zürich war inzwischen alarmiert und griff am Bahnhof Andelfingen ein. Dort nahmen Einsatzkräfte den 25-Jährigen im Zug fest.

Die junge Frau erstattete Anzeige, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

