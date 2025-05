Der Kantonspolizei Zürich gelang nach einem tödlichen Streit in Dietikon ZH ein Ermittlungserfolg. Symbolbild: Keystone

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Dietikon ZH ist am Freitagabend ein Mann tödlich verletzt worden. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen verhaftet.

Kurz nach 23 Uhr meldete ein Mann am Freitag der Kantonspolizei Zürich, er sei niedergestochen worden. Die ausgerückten Funktionäre fanden den 43-jährigen Kosovaren schwer verletzt in seiner Wohnung vor, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch die Polizei und die Sanität sei der Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer mit einem Messer tödlich verletzt.

Der mutmassliche Täter, ein 56-jähriger Mann, wurde kurz darauf am Bahnhof Dietikon festgenommen.

Der genaue Tathergang sowie das Tatmotiv sind zurzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft I für Gewaltdelikte.