Die Polizei Freiburg verhaftet vier Personen. KEYSTONE

In einem Wohngebäude in Marly ist am Samstagabend ein Mann mit tödlichen Verletzungen entdeckt worden. Die Freiburger Strafverfolgungsbehörden haben vier Personen festgenommen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Marly FR wurde am Samstagabend ein Mann tot in einem Wohnhaus gefunden.

Vier Personen wurden festgenommen und in Untersuchungshaft versetzt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Tötung und Unterlassung der Nothilfe. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Freiburg ist am Samstagabend zu einem Einsatz in Marly FR ausgerückt. Gegen 19.15 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale Meldungen über einen schwer verletzten Mann in einem Wohngebäude ein. Vor Ort konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach Angaben der Behörden wies der Verstorbene tödliche Verletzungen auf. Die genauen Umstände, unter denen es dazu kam, sind bislang unklar. Die Identität des Mannes wurde offiziell noch nicht bekannt gegeben.

Vier Personen festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Todesfall nahmen die Ermittler vier Personen fest: eine 36-jährige Frau aus Polen sowie drei Männer – ein 28-jähriger Slowake und zwei Ukrainer im Alter von 31 und 63 Jahren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden alle vier in Untersuchungshaft versetzt.

Gegen sie wird wegen des Verdachts auf Tötung sowie Unterlassung der Nothilfe ermittelt. Weitere Angaben zum mutmasslichen Tatablauf oder zu möglichen Beziehungen zwischen den Beteiligten machten die Behörden bislang nicht.

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Freiburg führen die Ermittlungen weiter. Zum Schutz des Verfahrens und der beteiligten Personen werden derzeit keine zusätzlichen Informationen veröffentlicht. Es gilt die Unschuldsvermutung.