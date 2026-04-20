Aargauer Masseurin verurteilt: Sie nutzte einen kognitiv beeinträchtigten Kunden bei einer Massage aus und kassierte statt 200 Franken insgesamt 1770 Franken. (Archivbild) Patrick Pleul/dpa

Im Aargau ist eine Masseurin wegen Wuchers verurteilt worden. Sie soll einen Mann mit kognitiver Beeinträchtigung bei einer Massage finanziell ausgenutzt und ihm deutlich zu viel verrechnet haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Aargau wurde eine Masseurin wegen Wuchers verurteilt.

Sie soll einen Mann mit kognitiver Beeinträchtigung finanziell ausgenutzt haben.

Aus 200 Franken wurden am Ende 1770 Franken. Mehr anzeigen

Im Aargau ist eine Masseurin wegen Wuchers verurteilt worden, nachdem sie einen Mann mit kognitiver Beeinträchtigung finanziell ausgenutzt hatte. Der Mann, Mitte 40, hatte kurz vor Weihnachten über Whatsapp eine Massage für 200 Franken vereinbart, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt.

Vor Ort bezahlte er den vereinbarten Betrag zunächst bar. Weil die Behandlung nicht zum gewünschten Ergebnis führte, verlangte die Frau wiederholt zusätzliche Zahlungen für angeblich intensivere Leistungen. Zuerst erhöhte sie den Preis um 570 Franken, danach forderte sie zweimal weitere 500 Franken. Insgesamt bezahlte der Mann 1770 Franken für rund zwei Stunden.

Gemäss Staatsanwaltschaft wusste die Beschuldigte, dass ihre Forderungen deutlich über dem üblichen Preisniveau lagen. Gleichzeitig sei ihr bewusst gewesen, dass der Mann aufgrund seiner kognitiven Einschränkung die Situation nicht richtig einschätzen konnte, dennoch habe sie dies ausgenutzt, berichtet die Zeitung weiter.

Die Masseurin wurde per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 5100 Franken sowie einer Busse von 850 Franken verurteilt. Zudem muss sie dem Geschädigten 1570 Franken zurückzahlen und Verfahrenskosten von 800 Franken übernehmen. Weitere Forderungen wurden auf den Zivilweg verwiesen.