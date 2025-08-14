  1. Privatkunden
«Jenseits von Gut und Böse» Mann kauft Besucherparkplätze – und will sie für Viertelmillion an Nachbarn verkaufen

Sven Ziegler

14.8.2025

Um den Parkplatz ist ein grosser Streit entbrannt. 
Um den Parkplatz ist ein grosser Streit entbrannt. 
Symbolbild: sda

Ein Mann aus der Ostschweiz hat in Hünenberg ZG eine Parzelle mit Besucherparkplätzen erworben – und will diese für 250’000 Franken an Anwohnerinnen verkaufen. Diese sprechen von einer Drohung und lehnen das Angebot ab.

Sven Ziegler

14.08.2025, 10:48

14.08.2025, 11:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Ostschweizer erwirbt eine Parzelle mit Besucherparkplätzen in Hünenberg.
  • Er bietet Anwohnenden den Kauf für 250’000 Franken an – andernfalls droht er mit Verboten.
  • Die Anwohnerschaft lehnt ab und wirft ihm aggressives Auftreten vor.
Mehr anzeigen

Im Rebenweg in Hünenberg ZG herrschte lange ein gutes nachbarschaftliches Miteinander. Doch seit Anfang Juni sorgt ein neuer Grundstückseigentümer für Spannungen.

Wie die «Zuger Zeitung» berichtet, kaufte der Mann aus dem Kanton St. Gallen Anfang 2025 eine kleine Parzelle mit viereinhalb Besucherparkplätzen. Diese wurden über Jahre von Anwohnerinnen und Anwohnern gelegentlich auch als reguläre Abstellplätze genutzt.

Kurz nach dem Erwerb verschickte der neue Eigentümer Briefe an Anwohnerinnen – mit dem Betreff «Vermeidung möglicher juristischer Eskalation». Darin sprach er ein «unmissverständliches Parkierungsverbot» aus und bot gleichzeitig an, die Parzelle zu verkaufen. Preis: 250’000 Franken.

Die Frist zur Annahme setzte er auf neun Tage. Andernfalls wolle er beim Gericht ein Parkierungsverbot erwirken und Bussen verhängen lassen. Eine Anwohnerin bezeichnete den geforderten Betrag als «jenseits von Gut und Böse».

Früheres Angebot deutlich günstiger

Die Parzelle war zuvor herrenlos, nachdem die Baufirma, die die Überbauung errichtet hatte, aufgelöst worden war. Damals hätten die Anwohner die Fläche für rund 10’000 Franken übernehmen können, entschieden sich aber dagegen – unter anderem auf Anraten des Grundbuchamtes.

Obwohl der neue Eigentümer in der Ostschweiz wohnt, tauchte er nach Angaben einer Anwohnerin selbst vor Ort auf, um parkierte Fahrzeuge zu kontrollieren. Zuvor hatte er angekündigt, wöchentliche Kontrollen durch einen Beauftragten durchführen zu lassen.

In einem Antwortschreiben warf eine Anwohnerin dem Mann vor, kein respektvolles nachbarschaftliches Verhältnis anzustreben, wie es in Hünenberg üblich sei. Die Bewohner sind sich einig, die Parzelle nicht zu kaufen – ausser, der Preis liege auf dem früheren Niveau.

Der Eigentümer liess eine Stellungnahme gegenüber der «Zuger Zeitung» offen.

