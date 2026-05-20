Aargauer zerstört über 40 Blitzer und Parkuhren in Zürich

Ein 52-jähriger Mann aus dem Aargau muss sich vor Gericht verantworten, weil er in Zürich über 40 Blitzkästen beschädigt hat. Laut Staatsanwaltschaft Zürich–Sihl ereigneten sich die Taten im Herbst 2023 und im darauffolgenden Jahr.
Der erste Vorfall datiert vom 29. September 2023, als der Beschuldigte einen Blitzkasten an der Bucheggstrasse mit Sprühkleber unbrauchbar machte, wie «20 Minuten» berichtet.
Gemäss Anklage handelte der Mann gezielt: «Der Beschuldigte tat dies, um die Verkehrsüberwachungsanlage unbrauchbar zu machen». Dieses Vorgehen wiederholte er bei über 40 Anlagen im Raum Zürich. Den entstandenen Schaden nahm er dabei bewusst in Kauf.
Auch Parkuhren beschädigt
Neben den Blitzkästen beschädigte der Mann auch Parkuhren. In fünf Fällen schlug er etwa die Displays ein oder blockierte Schranken mit einem Absperrgitter, sodass diese nicht mehr benutzt werden konnten. Zudem richtete er auch Schäden an Privateigentum an, etwa an Briefkästen oder Fahrzeugen.
Insgesamt umfasst die Anklage 54 Punkte. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Betroffen sind vor allem die Stadt Zürich und die Stadtpolizei, teilweise aber auch Privatpersonen.
Das Bezirksgericht Zürich verurteilte den bereits vorbestraften Mann zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Diese wird jedoch zugunsten einer Therapie aufgeschoben. Zusätzlich muss er eine Busse von 2000 Franken sowie die Gerichtskosten bezahlen.
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