Roveredo GR Mann legt neun Kilometer auf A13 als Falschfahrer zurück – Anzeige

Dominik Müller

5.11.2025

Die Kantonspolizei Graubünden konnte den Mann in Lostallo anhalten.
Die Kantonspolizei Graubünden konnte den Mann in Lostallo anhalten.
Symbolbild: Kapo Graubünden

Ein Lieferwagenfahrer ist am Dienstag auf der Autobahn A13 rund neun Kilometer als Falschfahrer auf der Südspur gefahren. Die Kantonspolizei Graubünden konnte ihn in Lostallo ermitteln.

Dominik Müller

05.11.2025, 11:33

Der 37-Jährige fuhr laut einer Polizeimeldung kurz vor 16 Uhr auf der Autostrasse A13 von Bellinzona in Richtung San Bernardino. Nach dem einspurigen Tunnel San Fedele überholte der Italiener trotz doppelter Sicherheitslinie ein Fahrzeug.

Ohne wieder auf die rechte Spur zu fahren, fuhr er als Falschfahrer auf die Südspur der dortigen Autobahn auf und in Richtung Lostallo weiter. In der Folge erhielt die Einsatzleitzentrale einige Anrufe von Verkehrsteilnehmenden.

Nachdem er als Falschfahrer rund neun Kilometer auf Autobahn gefahren war, verliess er diese beim Anschluss Lostallo. Eine Polizeipatrouille konnte ihn kurz danach antreffen und bringt ihn zur Anzeige.

