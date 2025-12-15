Ein Essenslieferant wurde in der Nacht auf Montag schwerverletzt. KEYSTONE

In der Nacht auf Montag ist in Bülach ein junger Essenslieferant bei einem mutmasslichen Tötungsversuch schwer verletzt worden. Der Tatverdächtige wurde wenig später von der Polizei gefasst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Bülach wurde ein 24-jähriger Essenslieferant in der Nacht auf Montag bei einem Messerangriff schwer verletzt.

Der mutmassliche Täter, ein 28-jähriger Schweizer, wurde kurz nach der Tat am Wohnort seiner Schwester festgenommen.

Die Polizei ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft zum genauen Tathergang und möglichen Motiv. Mehr anzeigen

Tragische Szenen in Bülach: Bei einem Tötungsversuch ist in der Nacht auf Montag ein Mann schwer verletzt worden. Die Kantonspolizei Zürich hat den Tatverdächtigen kurz darauf festgenommen, wie aus einer Mitteilung heraus geht.

Ein Essenslieferant wurde gegen 01.30 Uhr vom Kunden in dessen Wohnung gebeten. In der Folge stach dieser mit einem Messer auf den 24-jährigen Bulgaren ein und verletzte ihn schwer.

Das Opfer konnte die Wohnung selbstständig verlassen und begab sich aus eigener Kraft in ein nahegelegenes Spital. Kurze Zeit später wurde der mutmassliche Täter, ein 28-jähriger Schweizer, am Wohnort seiner Schwester verhaftet.

Der genaue Tathergang sowie das Motiv werden nun durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität untersucht.