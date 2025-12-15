Tragische Szenen in Bülach: Bei einem Tötungsversuch ist in der Nacht auf Montag ein Mann schwer verletzt worden. Die Kantonspolizei Zürich hat den Tatverdächtigen kurz darauf festgenommen, wie aus einer Mitteilung heraus geht.
Ein Essenslieferant wurde gegen 01.30 Uhr vom Kunden in dessen Wohnung gebeten. In der Folge stach dieser mit einem Messer auf den 24-jährigen Bulgaren ein und verletzte ihn schwer.
Das Opfer konnte die Wohnung selbstständig verlassen und begab sich aus eigener Kraft in ein nahegelegenes Spital. Kurze Zeit später wurde der mutmassliche Täter, ein 28-jähriger Schweizer, am Wohnort seiner Schwester verhaftet.
Der genaue Tathergang sowie das Motiv werden nun durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität untersucht.