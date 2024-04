Person in weissem Auto soll Kinder in Ostschweiz ansprechen

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt zwei Meldungen, wonach ein Mann in einem weissen Fahrzeug Kinder angesprochen haben soll. Symbolbild: Keystone

In mehreren Gemeinden in den Kantonen Thurgau und Zürich soll zuletzt ein Mann in einem weissen BMW versucht haben, Kinder in sein Auto zu locken. Die Polizei ermittelt.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den Gemeinden Schlatt TG, Eschenz TG, Neftenbach ZH sowie Pfungen ZH soll ein Mann seit Ende März mehrmals versucht haben, Kinder und Jugendliche in seinen weissen BMW zu locken.

Die Kantonspolizeien Thurgau und Zürich bestätigen, dass entsprechende Meldungen eingegangen seien.

Zu einer Entführung kam es bis anhin nicht.

Für die Bevölkerung bestehe kein akutes Sicherheitsrisiko. Es gelten die gleichen Verhaltensempfehlungen wie seit Jahren: Kinder sollen möglichst in Gruppen zur Schule gehen. Mehr anzeigen

Seit Ende März mehren sich die Meldungen: Ein Mann in einem weissen BMW mit Thurgauer Kennzeichen versucht in verschiedenen Gemeinden, Kinder und Jugendliche in sein Auto zu locken. So habe in Neftenbach ZH ein Mann mitten in einem Quartier ein Mädchen mit einer Zwanzigernote angelockt, wie der «Landbote» berichtete. In Schlatt TG, so der «Blick», sei ein Sechsjähriger sogar am Handgelenk gepackt worden.

Zudem kursieren in Facebook-Gruppen weitere Vorfälle aus der Region Winterthur: «Auch in Stammheim wurden zwei Kinder angesprochen», kommentiert eine besorgte Mutter. Gemäss einem anderen Nutzer sei auch in Pfungen eine Sechzehnjährige von einem Mann im weissen BMW angesprochen worden.

Und in Eschenz TG sagt eine Schulleiterin zu den Zeitungen von CH Media: «Am Donnerstagmorgen vor Ostern wurde ein Bub von einem Mann in einem weissen BMW angesprochen.» Der Junge habe seine Klassenlehrperson und die Eltern informiert. Diese hätten die Polizei in Kenntnis gesetzt.

In allen Fällen blieb es bei der versuchten Entführung. Ob es sich jeweils um den gleichen Mann handelt, ist unbekannt. Die Geschichten und insbesondere der wiederkehrende weisse BMW ähneln sich allerdings verdächtig.

Im Thurgau laufen Ermittlungen

Zumindest im Fall von Schlatt wurde Anzeige erstattet. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt auf Anfrage von blue News, dass Ermittlungen laufen: «In Schlatt und in Eschenz wurden zwei Kinder von einer fremden Person in einem weissen BMW angesprochen.» Weitere Fälle seien nicht bekannt. Dass der BMW mit Thurgauer Kennzeichen unterwegs sei, könne man aber nicht bestätigen.

Details zum Vorfall in Neftenbach kann die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von blue News nicht nennen. Eine entsprechende Meldung sowie eine weitere aus Pfungen seien allerdings eingegangen. Dabei sei jeweils von verdächtigen Personen, welche angeblich Minderjährige angesprochen haben, die Rede gewesen. Die Personen hätten sich in weissen Fahrzeugen befunden – allerdings unterschiedlicher Bauart.

«Wir nehmen alle Meldungen ernst und gehen diesen nach, um deren Inhalt zu prüfen und zu präzisieren», sagt ein Sprecher der Kapo Zürich. Weiter stehe man mit den Kollegen der Kapo Thurgau im Austausch.

Kein akutes Sicherheitsrisiko

Auch im Kanton Schaffhausen sind in den letzten Tagen vermehrt Anfragen von beunruhigten Eltern zu diesem Thema eingegangen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Von einem akuten Sicherheitsrisiko will allerdings keine der angefragten Polizeistellen sprechen. Es würden seit vielen Jahren die gleichen Verhaltensempfehlungen gelten: So sollen Kinder möglichst in Gruppen und nicht allein unterwegs sein, sich auf keine Gespräche mit fremden Personen einlassen und allfällige Vorkommnisse melden.