In einer Wohnung im Zürcher Kreis 4 ist am Montagabend ein Mann mit einer schweren Stichverletzung tot aufgefunden worden. Eine weitere anwesende Person wurde für Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Die Ermittler können ein Verbrechen derzeit nicht ausschliessen.

Darum geht’s Die Stadtpolizei Zürich wurde am Montagabend wegen eines medizinischen Notfalls nach Aussersihl gerufen.

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Mann mit einer schweren Stichverletzung.

Ein weiterer Mann wurde für Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht, die Hintergründe sind noch unklar. Zusammenfassung erstellt mit

In einer Wohnung in Zürich-Aussersihl ist am Montagabend ein lebloser Mann entdeckt worden. Er wies eine schwere Verletzung durch eine Stichwaffe auf.

Die Stadtpolizei Zürich war gegen 19.30 Uhr wegen eines medizinischen Notfalls in den Kreis 4 gerufen worden. Für den Mann kam trotz des Einsatzes jede Hilfe zu spät.

In der Wohnung hielten sich die Einsatzkräfte zufolge noch ein weiterer Mann auf. Er wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Ob und in welcher Beziehung er zum Verstorbenen steht, ist bislang nicht bekannt.

Die genauen Umstände des Todesfalls sind noch unklar. Die Stadtpolizei kann derzeit nicht ausschliessen, dass ein Delikt vorliegt. Für die Spurensicherung wurden Fachleute des Forensischen Instituts Zürich und des Instituts für Rechtsmedizin aufgeboten.

Die weiteren Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich. Weitere Angaben zur Identität des Verstorbenen oder zum zweiten Mann wurden zunächst nicht gemacht.