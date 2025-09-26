Ohne AnmeldungMann muss an Schweizer Grenze 115'000 Franken für diesen Ferrari zahlen
Sven Ziegler
26.9.2025
Ein Luxemburger wollte mit seinem in der Schweiz zugelassenen Ferrari nach Deutschland fahren – ohne den Wagen beim Zoll anzumelden. Das kam ihn teuer zu stehen: Über 134'000 Franken musste er sofort begleichen.
Ein Mann, der in Luxemburg lebt, hat bei der Einreise von der Schweiz nach Deutschland eine happige Strafe kassiert. Anfang September stoppten Zöllner einen schwarzen Ferrari im Wert von 207'000 Euro (192'500 Franken) – das Fahrzeug war bei der Einfuhr nicht angemeldet.
«Nur in wenigen Ausnahmefällen dürfen ausserhalb der EU zugelassene Fahrzeuge von Personen mit Wohnsitz innerhalb der EU gefahren werden, ohne dass sie verzollt werden müssen. In diesem Fall griffen diese Ausnahmen nicht», erklärte das Hauptzollamt Singen.
Mann zahlte noch vor Ort
Die Folge: Der 60-Jährige musste eine sofortige Zahlung von 124'000 Euro (115'300 Franken) leisten. Darin enthalten waren umgerechnet 59'500 Franken an Einfuhrabgaben sowie 55'800 Franken Strafe. Gegen den Fahrer wurde zudem ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.
Immerhin: Die Summe konnte er sofort begleichen. Danach durfte der Mann seine Fahrt im schwarzen Luxuswagen fortsetzen.