Der Mann beglich die rund 124'000 Franken sofort. Hauptzollamt Singen

Ein Luxemburger wollte mit seinem in der Schweiz zugelassenen Ferrari nach Deutschland fahren – ohne den Wagen beim Zoll anzumelden. Das kam ihn teuer zu stehen: Über 134'000 Franken musste er sofort begleichen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Ferrari-Fahrer musste bei der Einreise nach Deutschland 124'000 Euro (115'300 Fr.) zahlen.

Der in der Schweiz zugelassene Sportwagen im Wert von 207'000 Euro (192'500 Fr.) war nicht angemeldet.

Neben Einfuhrabgaben und Strafe läuft nun auch ein Steuerstrafverfahren. Mehr anzeigen

Ein Mann, der in Luxemburg lebt, hat bei der Einreise von der Schweiz nach Deutschland eine happige Strafe kassiert. Anfang September stoppten Zöllner einen schwarzen Ferrari im Wert von 207'000 Euro (192'500 Franken) – das Fahrzeug war bei der Einfuhr nicht angemeldet.

«Nur in wenigen Ausnahmefällen dürfen ausserhalb der EU zugelassene Fahrzeuge von Personen mit Wohnsitz innerhalb der EU gefahren werden, ohne dass sie verzollt werden müssen. In diesem Fall griffen diese Ausnahmen nicht», erklärte das Hauptzollamt Singen.

Mann zahlte noch vor Ort

Die Folge: Der 60-Jährige musste eine sofortige Zahlung von 124'000 Euro (115'300 Franken) leisten. Darin enthalten waren umgerechnet 59'500 Franken an Einfuhrabgaben sowie 55'800 Franken Strafe. Gegen den Fahrer wurde zudem ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Immerhin: Die Summe konnte er sofort begleichen. Danach durfte der Mann seine Fahrt im schwarzen Luxuswagen fortsetzen.