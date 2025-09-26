  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ohne Anmeldung Mann muss an Schweizer Grenze 115'000 Franken für diesen Ferrari zahlen

Sven Ziegler

26.9.2025

Der Mann beglich die rund 124'000 Franken sofort.
Der Mann beglich die rund 124'000 Franken sofort.
Hauptzollamt Singen

Ein Luxemburger wollte mit seinem in der Schweiz zugelassenen Ferrari nach Deutschland fahren – ohne den Wagen beim Zoll anzumelden. Das kam ihn teuer zu stehen: Über 134'000 Franken musste er sofort begleichen.

Sven Ziegler

26.09.2025, 09:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Ferrari-Fahrer musste bei der Einreise nach Deutschland 124'000 Euro (115'300 Fr.) zahlen.
  • Der in der Schweiz zugelassene Sportwagen im Wert von 207'000 Euro (192'500 Fr.) war nicht angemeldet.
  • Neben Einfuhrabgaben und Strafe läuft nun auch ein Steuerstrafverfahren.
Mehr anzeigen

Ein Mann, der in Luxemburg lebt, hat bei der Einreise von der Schweiz nach Deutschland eine happige Strafe kassiert. Anfang September stoppten Zöllner einen schwarzen Ferrari im Wert von 207'000 Euro (192'500 Franken) – das Fahrzeug war bei der Einfuhr nicht angemeldet.

«Nur in wenigen Ausnahmefällen dürfen ausserhalb der EU zugelassene Fahrzeuge von Personen mit Wohnsitz innerhalb der EU gefahren werden, ohne dass sie verzollt werden müssen. In diesem Fall griffen diese Ausnahmen nicht», erklärte das Hauptzollamt Singen.

Mann zahlte noch vor Ort

Die Folge: Der 60-Jährige musste eine sofortige Zahlung von 124'000 Euro (115'300 Franken) leisten. Darin enthalten waren umgerechnet 59'500 Franken an Einfuhrabgaben sowie 55'800 Franken Strafe. Gegen den Fahrer wurde zudem ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Immerhin: Die Summe konnte er sofort begleichen. Danach durfte der Mann seine Fahrt im schwarzen Luxuswagen fortsetzen.

Meistgelesen

Alles egal? Trump bricht Regeln mittlerweile ganz öffentlich
Trump stellt Erdogan vor laufenden Kameras bloss
Sandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen
Nato-Jets fangen russische Kampfflugzeuge über Europa ab
Trump verhängt Pharma-Zölle von 100 Prozent