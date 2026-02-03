Die Stadtpolizei Zürich nahm den Mann fest. KEYSTONE

In Zürich ist ein Mann festgenommen worden, nachdem er einen jüdischen Passanten auf offener Strasse angegriffen haben soll. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend im Kreis 3.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Kurz nach 20.15 Uhr ging bei der Stadtpolizei Zürich eine Meldung über eine tätliche Auseinandersetzung an der Manessestrasse ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hielten mehrere Personen einen Mann am Boden fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll dieser den 26-jährigen orthodoxen Juden zuvor unvermittelt auf offener Strasse mit Faustschlägen attackiert haben. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Mehrere zufällig anwesende Personen griffen ein, überwältigten den mutmasslichen Angreifer und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Auch gegenüber den Polizistinnen und Polizisten habe sich der Mann laut Polizei weiterhin aggressiv verhalten und wiederholt beleidigende sowie antisemitische Äusserungen gemacht.

Tatverdächtiger festgenommen

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 40-jährigen Mann aus dem Kosovo, der über keinen festen Wohnsitz in der Schweiz verfügt. Er wurde von der Stadtpolizei Zürich in Gewahrsam genommen.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen. Nach einer ersten polizeilichen Befragung wurde der Beschuldigte der Staatsanwaltschaft Zürich übergeben.