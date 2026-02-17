  1. Privatkunden
Schötz LU Mann nach Fasnacht schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Lea Oetiker

17.2.2026

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. (Archivbild)
Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. (Archivbild)
sda

Ein 54-jähriger Mann ist am Freitagabend in Schötz LU von einer unbekannten Person von hinten angegriffen und schwer verletzt worden. Die Luzerner Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Lea Oetiker

17.02.2026, 15:08

17.02.2026, 15:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 54-jähriger Mann wurde am Freitagabend in Schötz von einer unbekannten Person von hinten getreten und dabei schwer verletzt.
  • Er musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden.
  • Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.
Mehr anzeigen

Ein 54-jähriger Mann ist am Freitagabend in Schötz LU  von einer unbekannten Täterschaft angegriffen und erheblich verletzt worden. Nach Angaben der Luzerner Polizei war der Mann zwischen 23.00 und 23.35 Uhr auf dem Nachhauseweg von einem Fasnachtsanlass, als er im Bereich der Nebikerstrasse 19 von hinten getreten wurde und stürzte.

Er musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Der Täter soll mit mehreren Männern unterwegs gewesen sein, die Schweizerdeutsch sprachen. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, sich unter Telefon 041 248 81 17 zu melden.

