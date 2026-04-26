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Mögliches Gewaltverbrechen in Grabs SG Polizei findet Frau (71) tot in Haus – Ehemann verhaftet

SDA

26.4.2026 - 11:01

Nach dem Tod einer 71-jährigen Frau in Grabs SG ermittelt die Polizei gegen deren Ehemann. (Symbolbild)
Nach dem Tod einer 71-jährigen Frau in Grabs SG ermittelt die Polizei gegen deren Ehemann. (Symbolbild)
Keystone

In Grabs SG ist in der Nacht auf Samstag eine 71-jährige Frau verstorben. Erste Hinweise deuten auf ein Tötungsdelikt durch ihren Ehemann hin.

Keystone-SDA

26.04.2026, 11:01

26.04.2026, 11:31

Ein 67-jährige Mann steht in Verdacht, seine Ehefrau in Grabs SG getötet zu haben. Die 71-Jährige starb in der Nacht auf Samstag trotz Reanimationsversuchen des Rettungsdienstes. Der Ehemann wurde festgenommen, wie die St. Galler Kantonspolizei am Sonntag mitteilt.

Der Rettungsdienst wurde aufgrund eines medizinischen Notfalls um 02.45 Uhr in ein Einfamilienhaus nach Grabs gerufen. Für die 71-jährige Schweizerin kam jede Hilfe zu spät. Sie starb vor Ort, wie es im Communiqué heisst.

Abklärungen der Kantonspolizei und des Instituts für Rechtsmedizin weisen darauf hin, dass ihr Tod mutmasslich nicht natürlich eingetreten ist. Die Polizei hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft St. Gallen die Ermittlungen gegen den 67-jährigen Schweizer Ehemann zu einem möglichen Tötungsdelikt aufgenommen.

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