  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Frontalkollision im Wallis Mann rast nach Drogen-Cocktail in Gegenverkehr – jetzt muss er Tausende Franken bezahlen

Dominik Müller

11.5.2026

Der Unfall ereignete sich auf der Furkastrasse im Kanton Wallis.
Der Unfall ereignete sich auf der Furkastrasse im Kanton Wallis.
Google Street View

Ein Autofahrer hat im Wallis unter Drogeneinfluss einen Frontalunfall verursacht. Ein Ehepaar aus Solothurn wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nun ist der Lenker verurteilt worden.

Redaktion blue News

11.05.2026, 10:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 59-jähriger Mann verursachte auf der Furkastrasse im Wallis unter Drogeneinfluss eine Kollision.
  • Ein Ehepaar aus dem Kanton Solothurn erlitt dabei teils lebensbedrohliche Verletzungen.
  • Der Unfallverursacher wurde unter anderem wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung verurteilt.
Mehr anzeigen

Ende April 2025 kam es im Wallis auf der Furkastrasse zu einem schweren Frontalunfall, der für ein Ehepaar aus dem Kanton Solothurn beinahe tödlich endete. Verursacht wurde der Crash von einem 59-jährigen deutschen Handwerker aus dem Oberwallis, der in stark fahrunfähigem Zustand unterwegs war. Das geht aus einem Strafbefehl hervor, über den der «Walliser Bote» berichtet.

Der Mann fuhr demnach mit seinem Geländewagen von Oberwald in Richtung Brig. Bereits kurz nach dem Autoverlad fiel er durch eine unsichere Fahrweise auf: Das Fahrzeug geriet laut Strafbefehl mehrfach in Schlangenlinien über die Mittellinie und streifte zeitweise den rechten Fahrbahnrand. Trotz eines kurzen Stopps bei einer Baustellenampel setzte der Lenker die Fahrt fort.

Gemäss «Walliser Bote» stand der Mann unter dem Einfluss mehrerer Drogen. In Blut- und Urinproben wurden unter anderem Kokain, Morphin, Methadon und Cannabinoide festgestellt. Zudem wurden Hinweise auf einen Heroinkonsum wenige Stunden vor der Fahrt festgestellt. Die Kombination der Substanzen habe Reaktionsfähigkeit, Koordination und Urteilsvermögen massiv beeinträchtigt.

Ehepaar schwer verletzt

Schliesslich kam es zum Unfall: Der Geländewagen kam erneut an den rechten Fahrbahnrand, bevor er ungebremst auf die Gegenfahrbahn zog und frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Auto eines Solothurner Ehepaar kollidierte.

Die Folgen waren laut der Lokalzeitung gravierend. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen, darunter mehrere Wirbel- und Rippenbrüche, einen Lungenkollaps sowie lebensgefährliche innere Blutungen. Sie musste vier Monate in verschiedenen Spitälern behandelt und dreimal operiert werden.

Auch ihr Ehemann wurde schwer verletzt: Er zog sich unter anderem einen Schlüsselbein- und Fussbruch zu und war ebenfalls monatelang hospitalisiert. Beide leiden bis heute an körperlichen und psychischen Folgen des Unfalls.

Die Staatsanwaltschaft Oberwallis verurteilte den Unfallverursacher wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung, Fahrens in fahrunfähigem Zustand sowie Verkehrsregelverletzungen. Ausgesprochen wurde eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 135 Franken, dazu kommen eine Busse von 1300 Franken, Verfahrenskosten von 2000 Franken sowie eine Parteientschädigung an das Ehepaar. Das Urteil ist seit April 2026 rechtskräftig.

Mehr aus dem Ressort

Tiefe Temperaturen. Die Auffahrtswoche fällt ins Wasser – in diesen Regionen regnet es

Tiefe TemperaturenDie Auffahrtswoche fällt ins Wasser – in diesen Regionen regnet es

Orsières VS. Franzose (38) stürzt bei Wanderung im Wallis in den Tod

Orsières VSFranzose (38) stürzt bei Wanderung im Wallis in den Tod

Trio in Thun vor Gericht. Familie soll Frauen als Putzkräfte ausgebeutet haben

Trio in Thun vor GerichtFamilie soll Frauen als Putzkräfte ausgebeutet haben

Meistgelesen

Wie zwei Familiendramen Sandra Studers Welt erschütterten
«Keinerlei Zugeständnisse verlangt»: Jetzt spricht Teheran +++ Was der Iran angeboten hat
Odermatt: «Nach den Ferien sind meine Batterien zu 100 Prozent geladen, aber …»
In diesem Schweizer Städtchen wird die grösste Batterie der Welt gebaut
Die Auffahrtswoche fällt ins Wasser – in diesen Regionen regnet es