Das Unfallauto kam letztlich in einem Wald zum Stillstand. Kantonspolizei Zürich

Ein Autofahrer hat sich am frühen Freitagmorgen auf der A1 bei Tagelswangen ZH einer Polizeikontrolle entzogen und anschliessend in Henggart ZH einen Selbstunfall verursacht. Verletzt wurde niemand.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 31-jähriger Autofahrer flüchtete am Freitag vor einer Polizeikontrolle.

Dabei verursachte er einen Unfall und kollidierte mit einem Verkehrsschild, einem Stein und einem Baum.

Der Fahrer blieb unverletzt. Er muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Mehr anzeigen

Gegen 3.40 Uhr am Freitagmorgen fiel einer Polizeipatrouille ein Personenwagen auf, der mit erhöhter Geschwindigkeit auf der A1 in Richtung St. Gallen unterwegs war. Das schriebt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Als die Patrouille das Fahrzeug anhalten und den Lenker kontrollieren wollte, beschleunigte dieser sein Fahrzeug massiv, um sich der Kontrolle zu entziehen. Bei der Ausfahrt Henggart ZH verlor der Lenker aufgrund seiner riskanten Fahrweise und der überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild, einem Stein und einem Baum. Das Auto kam schliesslich im Wald zum Stillstand.

Der unverletzte Lenker wurde von den Polizisten beim Verlassen des Personenwagens festgenommen. Es handelt sich um einen 31-jährigen Iraner. Er muss sich wegen Verdachts auf Raserdelikte vor der Staatsanwaltschaft verantworten.