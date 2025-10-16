Der russischsprachige Mann ging auf die ukrainische Familie los. Screenshot

In einem Zug zwischen Interlaken und Spiez ist es zu einem schockierenden Angriff gekommen: Ein russischsprachiger Mann wurde aggressiv, als eine Familie Ukrainisch sprach.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann attackierte im Zug von Interlaken nach Spiez eine Familie, weil sie Ukrainisch sprach.

Er beschimpfte und bedrohte das Paar und schlug nach dem Handy der Frau.

Die Polizei bestätigte den Vorfall, Ermittlungen laufen. Mehr anzeigen

Ein erschütternder Vorfall sorgt in der Schweiz für Empörung: In einem Regionalzug von Interlaken nach Spiez BE ist am Montagabend eine junge Familie attackiert worden, nachdem sie sich auf Ukrainisch unterhalten hatte. Wie «20 Minuten» zuerst berichtete, wurde der Mann plötzlich laut, beleidigte das Paar aufs Übelste und sprach sogar Morddrohungen aus.

«Es wird schlecht für dich ausgehen», «Verschwinde aus dem Waggon» – solche Drohungen sind im Video zu hören, das die Frau während der Zugfahrt aufnahm.

Als der Angreifer bemerkte, dass er gefilmt wurde, schlug er der Frau das Handy aus der Hand. Ihr Mann griff ein, um sie und das gemeinsame einjährige Kind zu schützen. Zeugen alarmierten schliesslich die Polizei.

Nach Angaben der Mutter sei der Mann ausgerastet, als er die ukrainische Sprache hörte. «Es kann jede Familie treffen», schrieb sie später auf Instagram. «Das ist wirklich beängstigend.»

Video geht in den sozialen Medien viral

Der Familienvater – ein Schweizer mit belarussischen Wurzeln – zeigte sich gegenüber «20 Minuten» tief betroffen:

«Wir waren geschockt, besonders unser Kind hat der Vorfall stark mitgenommen.»

😡 Russian-speaking man attacks Ukrainian family in Switzerland for speaking Ukrainian — MFA demands investigation



The incident happened on October 13 on a train from Interlaken to Spiez. According to the victims, the man began insulting them after hearing Ukrainian speech and… pic.twitter.com/rBKeQESxl4 — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) October 16, 2025

In sozialen Medien wird das Video tausendfach geteilt. Viele Nutzerinnen und Nutzer drücken ihre Solidarität aus – und berichten von ähnlichen Vorfällen. Einige Kommentierende wollen den Mann sogar wiedererkannt haben.

Die Berner Kantonspolizei bestätigte den Vorfall gegenüber der Zeitung. Niemand sei verletzt worden, doch die Ermittlungen zum genauen Hergang und zur Identität des Täters laufen.