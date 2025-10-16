Ein erschütternder Vorfall sorgt in der Schweiz für Empörung: In einem Regionalzug von Interlaken nach Spiez BE ist am Montagabend eine junge Familie attackiert worden, nachdem sie sich auf Ukrainisch unterhalten hatte. Wie «20 Minuten» zuerst berichtete, wurde der Mann plötzlich laut, beleidigte das Paar aufs Übelste und sprach sogar Morddrohungen aus.
«Es wird schlecht für dich ausgehen», «Verschwinde aus dem Waggon» – solche Drohungen sind im Video zu hören, das die Frau während der Zugfahrt aufnahm.
Als der Angreifer bemerkte, dass er gefilmt wurde, schlug er der Frau das Handy aus der Hand. Ihr Mann griff ein, um sie und das gemeinsame einjährige Kind zu schützen. Zeugen alarmierten schliesslich die Polizei.
Nach Angaben der Mutter sei der Mann ausgerastet, als er die ukrainische Sprache hörte. «Es kann jede Familie treffen», schrieb sie später auf Instagram. «Das ist wirklich beängstigend.»
Video geht in den sozialen Medien viral
Der Familienvater – ein Schweizer mit belarussischen Wurzeln – zeigte sich gegenüber «20 Minuten» tief betroffen:
«Wir waren geschockt, besonders unser Kind hat der Vorfall stark mitgenommen.»
😡 Russian-speaking man attacks Ukrainian family in Switzerland for speaking Ukrainian — MFA demands investigation
The incident happened on October 13 on a train from Interlaken to Spiez. According to the victims, the man began insulting them after hearing Ukrainian speech and… pic.twitter.com/rBKeQESxl4
In sozialen Medien wird das Video tausendfach geteilt. Viele Nutzerinnen und Nutzer drücken ihre Solidarität aus – und berichten von ähnlichen Vorfällen. Einige Kommentierende wollen den Mann sogar wiedererkannt haben.
Die Berner Kantonspolizei bestätigte den Vorfall gegenüber der Zeitung. Niemand sei verletzt worden, doch die Ermittlungen zum genauen Hergang und zur Identität des Täters laufen.