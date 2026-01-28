Ein Autofahrer ist am Montagmorgen im Kerenzerbergtunnel im Kanton Glarus tödlich verunglückt. Der Mann wollte sein liegen gebliebenes Fahrzeug in eine Ausstellbucht schieben. Dabei wurde er von einem Lastwagen erfasst.

A3 bei Filzbach GL Mann schiebt Auto nach Panne durch Tunnel und wird von LKW erfasst – tot

Darum geht’s Ein Auto ist am Montagmorgen im Kerenzerbergtunnel aus noch unbekannten Gründen zum Stillstand gekommen.

Der Lenker wollte den Wagen in eine Ausstellbucht schieben und wurde dabei von einem Lastwagen erfasst.

Der Mann erlitt tödliche Verletzungen, der Tunnel musste gesperrt werden. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 im Kanton Glarus ist am Montagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich im Kerenzerbergtunnel bei Filzbach.

Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, war der Mann mit seinem Auto in Richtung Chur unterwegs. Im Tunnel kam sein Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen zum Stillstand.

Der Lenker entschied sich daraufhin, das Auto in die nächstgelegene Ausstellbucht zu schieben. Dabei wurde er von einem Lastwagen erfasst. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen. Weitere Angaben zu seiner Person machte die Polizei zunächst nicht.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Nach dem Unfall wurde der Kerenzerbergtunnel bis auf Weiteres gesperrt. Der Verkehr wird über die Walenseestrecke im Gegenverkehr geführt. Dadurch kommt es laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Kantonspolizei Glarus untersucht den genauen Unfallhergang gemeinsam mit der Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus. Weshalb das Auto im Tunnel zum Stillstand kam, ist noch unklar.