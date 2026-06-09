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Drama nach Gottesdienst in Wald ZH Mann schiesst Kirchenpfleger ins Bein – jetzt steht er vor Gericht

Dominik Müller

9.6.2026

Der Vorfall ereignete sich im Oktober 2024 vor der Reformierten Kirche Wald ZH.
Der Vorfall ereignete sich im Oktober 2024 vor der Reformierten Kirche Wald ZH.
Google Street View

Ein Vorfall während eines Gottesdienstes in Wald ZH endete im Oktober 2024 mit mehreren Schüssen. Ein Kirchenpfleger wurde dabei am Bein getroffen. Nun steht der mutmassliche Schütze vor Gericht.

Redaktion blue News

09.06.2026, 08:13

09.06.2026, 08:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 42-Jähriger steht im Kanton Zürich wegen einer Schiesserei vor der reformierten Kirche in Wald ZH vor Gericht.
  • Ein Kirchenpfleger wurde verletzt, als er die 85-jährige Pflegemutter des Beschuldigten in Sicherheit bringen wollte.
  • Die Staatsanwaltschaft fordert sechs Jahre Freiheitsstrafe, einen siebenjährigen Landesverweis und eine stationäre Therapie.
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Vor dem Bezirksgericht Hinwil muss sich am Dienstag ein 42-jähriger Mann verantworten, der im Oktober 2024 bei der reformierten Kirche in Wald ZH mehrere Schüsse abgegeben haben soll. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Verurteilung wegen versuchter Tötung und Sachbeschädigung sowie eine stationäre therapeutische Massnahme, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet.

Gemäss Anklage setzte sich der Mann während eines Gottesdienstes zu seiner damals 85-jährigen Pflegemutter und sprach eindringlich auf sie ein. Nachdem ein Kirchenpfleger eingeschritten war, verlagerte sich der Konflikt vor die Kirche.

Als der Kirchenpfleger die Polizei alarmieren wollte, zog der Beschuldigte laut Anklageschrift eine Waffe. Ein Schuss traf den Boden, ein weiterer eine Autoscheibe. Als der Kirchenpfleger die Seniorin in Sicherheit brachte, wurde er von hinten in den Oberschenkel geschossen. Die Kugel blieb laut Anklage 16 Zentimeter tief im Bein stecken und musste später unter Vollnarkose entfernt werden.

Lange Gefängnisstrafe gefordert

Die Staatsanwaltschaft hält in der Anklageschrift fest, der Beschuldigte habe in Kauf genommen, den Kirchenpfleger oder seine Pflegemutter tödlich zu verletzen. Sie fordert deshalb eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren sowie einen Landesverweis von sieben Jahren. Die Strafe soll jedoch zugunsten einer stationären Therapie für die Suchterkrankung des Mannes aufgeschoben werden.

Der 42-Jährige befindet sich derzeit im Gefängnis Winterthur. Wann das Urteil fällt, ist noch offen.

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