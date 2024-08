Mann schläft an Steuer ein – schwerer Unfall auf A1

Das Auto drehte sich aufgrund des schweren Unfalls. Kapo SG

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der A1 in St. Gallen ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen.

Ein 31-jähriger Fahrer des Lieferwagens nickte gemäss eigenen Angaben ein, daraufhin kam es zum Crash.

Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 31-Jährige nicht im Besitz eines Führerausweises ist. Mehr anzeigen

Am Dienstag um 19:35 Uhr ist es auf der Autobahn A1 im Rosenbergtunnel-Süd in St. Gallen zu einem Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto gekommen. Ein 31-jähriger Fahrer des Lieferwagens nickte gemäss eigenen Angaben ein und prallte in das Autos eines 54-jährigen Mannes, wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt.

Durch die Kollision drehte sich das Fahrzeug, worauf es nochmals in das Auto des 54-Jährigen prallte. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Durch den Unfall wurde der Beifahrer des 31-Jährigen leicht und der 54-jährige Autofahrer unbestimmt verletzt. Der 54-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Es entstand Sachschaden von rund 60'000 Franken. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 31-Jährige nicht im Besitz eines Führerausweises ist. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Autobahnabschnitt für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden, wobei der Überholstreifen des Rosenbergtunnel-Süd kurzzeitig für die Durchfahrt freigegeben werden konnte.