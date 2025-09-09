Der Mann liess sich nur unter Gegenwehr verhaften. (Symbolbild) sda

In Buchs SG ist es am Montagabend zu einem brutalen Angriff gekommen. Ein 34-jähriger Mann schlug auf eine 27-jährige Frau ein. Die Polizei konnte den Täter nur unter heftiger Gegenwehr festnehmen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Buchs griff ein 34-jähriger Mann eine Frau auf offener Strasse an und verletzte sie mit Schlägen.

Die Kantonspolizei St. Gallen nahm den Mann unter massiver Gegenwehr fest.

Die Ermittler gehen derzeit von einem Fall häuslicher Gewalt aus. Mehr anzeigen

Am Montagabend kam es in Buchs SG zu einem heftigen Gewaltausbruch. Die Kantonspolizei St. Gallen wurde kurz nach 20 Uhr alarmiert: Ein Mann attackierte an der St. Gallerstrasse eine Frau.

Als die Patrouillen eintrafen, hatte der 34-Jährige seine Schläge bereits eingestellt. Dennoch leistete er erheblichen Widerstand, als die Beamten ihn festnehmen wollten. Erst unter massiver Gegenwehr gelang es den Einsatzkräften, den Mann zu überwältigen und in Haft zu nehmen.

Die 27-jährige Frau erlitt unbestimmte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei wird der Fall unter der Leitung der Staatsanwaltschaft untersucht. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um eine auf offener Strasse eskalierte Form von häuslicher Gewalt handelt.